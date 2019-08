Formula 1, le Ferrari dominano le prime libere di Spa

Le Ferrari davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del venerdì del Gp del Belgio, in programma domenica sul circuito di Spa. Sebastian Vettel, con il tempo di 1'44«574, precede il compagno di squadra Charles Leclerc di 214 millesimi, mentre sono più lontane le Red Bull e le Mercedes. Max Verstappen, terzo nei tempi, ha chiuso a 993 millesimi e il suo nuovo collega di team, l'anglo thailandese Alexander Albon, ad oltre un secondo. Di un secondo e tre decimi abbondanti è il ritardo accusato dalle Frecce d'Argento di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, che non hanno mai montato le gomme soft ma si sono lamentati, specie il campione del mondo, della temperatura troppo elevata raggiunta dagli pneumatici. Più staccati ancora rispetto alle Rosse sono rimaste le Racing Point di Stroll, settimo, e Sergio Perez, nono, divisi dalla Renault di Daniel Ricciardo. Decino, a quasi due secondi, Carlos Sainz con la McLaren. Tredicesimo e quindicesimo tempo per le Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

