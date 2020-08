Formula 1, Verstappen il più veloce nelle seconde libere del Belgio, indietro le Ferrari

Verstappen in vetta nella seconda sessione di prove libere del gran premio del Belgio.L'olandese della Red Bull con il crono di 1'43″744 è stato il più veloce e si è piazzato davanti a un sorprendente Ricciardo (+0″048). Terzo tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton è terzo a 0″096. Ancora in crisi le Ferrari: Leclerc ha fatto segnare il 15/o tempo, mentre Vettel è 17/o. «Un casco speciale per un amico speciale». Così Pierre Gasly sui social ha presentato il casco in uso durante il weekend di Spa, a un anno esatto dalla tragica scomparsa dell'amico Anthoine Hubert, morto mentre correva in F2. Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA