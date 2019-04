Formula 1, la Ferrari e il mistero dello sprint perduto

BAKU Alla Ferrari non tornano i conti. Gli aggiornamenti soprattutto aerodinamici applicati alla SF90 hanno funzionato. Ma, facendo in calcoli, mancano sempre quei 2/3 decimi al giro che Sebastian Vettel aveva denunciato già lo scorso anno. Il presidente John Elkann ha affermato che «la Mercedes è più forte, ma anche più fortunata». Certo, il weekend, con l'incidente di Leclerc in qualificazione e l'assenza in gara dell'intervento di una vera safety car che forse avrebbe aiutato a valorizzare l'inseguimento del monegasco, poteva essere migliore. Però con la buona sorte non c'entra nulla, per esempio, la mancanza d'affidabilità che la Ferrari ha mostrato in Bahrain e che, invece, è un punto di forza delle Frecce d'argento.

PROBLEMA DOPPIO

Due i problemi che la Scuderia deve ancora risolvere. Il primo riguarda ovviamente la competitività della monoposto. Si continua a sostenere che la Ferrari è la vettura più veloce. Ma alla fine nei sorpassi ha le stesse difficoltà dei rivali diretti. E soprattutto manca di consistenza nell'uso delle gomme. Sussistono le difficoltà a mandarle in temperatura e a cercare di farle durare qualche giro in più, quando servirebbe.

Secondo, se Leclerc, errore a parte, si è confermato un pilota di talento e di grande avvenire, la Ferrari non è ancora riuscita a sfruttare al cento per cento le indubbie doti di Sebastian Vettel.

Il tedesco soltanto a tratti è in grado di far vedere che non ha perso le qualità che lo hanno portato a vincere quattro titoli mondiali. Sembra che Sebastian, dopo essere arrivato almeno due volte a battersi sino alle ultime gare con Hamilton, sia frenato da un qualche blocco psicologico. Forse non sente le vettura adatta a suo stile di guida e gli manca la fiducia per andare al limite. Oppure ha patito più di tanto le critiche subite all'esterno per gli sbagli commessi soprattutto lo scorso anno. E' certamente un caso da risolvere se si vuole puntare al Mondiale.

NOVITÀ MAI VISTE

Dopo la fine del campionato 2018, erano uscite indiscrezioni su una eventuale evoluzione del motore endotermico con l'uso di nuove tecnologie e di materiali più avanzati. E' possibile che la Ferrari sia stata costretta, per il momento, a rinunciare a questi sviluppi che avrebbero dovuto portare più potenza alla power unit? Ma per ora il deficit non si può imputare a questo settore. Sono l'aerodinamica e forse anche la meccanica, vedi sospensioni, ad avere probabilmente maggiore bisogno di una cura sostanziosa. Perché, Mercedes a parte, anche la Red Bull sta facendo notevoli progressi. Poiché i due piloti, Vettel e Leclerc, continuano a dire che il potenziale della SF90 è inespresso, viene da pensare che ci sia un motivo - a tutti i non addetti ai lavori sconosciuto - per cui i risultati della Rossa sono al di sotto delle aspettative.

