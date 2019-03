Formula 1, Leclerc: «La Ferrari non e' quella di Melbourne»

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, presente nella conferenza stampa del giovedì in vista della seconda gara del Mondiale di Formula 1 ha parlato in vista del prossimo gp del Bahrain. «La gara di Melbourne non è stata rappresentativa delle prestazioni della Ferrari. Non siamo andati forte come avremmo voluto ma sono fiducioso che il team abbia fatto il lavoro necessario per esprimere qui in Bahrain le nostre potenzialità. Ci aspettiamo di essere più competitivi, abbiamo un pacchetto forte - ha aggiunto il pilota monegasco - e penso che abbiamo trovato riposte, magari non tutte, a certi problemi riscontrati in Australia. Nel team c'è un approccio positivo e ottimista, è stato fatto di tutti per esprimere al meglio le nostre qualità e siamo fiduciosi di fare bene». Il giovane ferrarista ha anche detto di voler migliorare anche la propria prestazione, sostenendo di aver fatto degli errori in Australia, sia in qualifica, sia in gara. «Ho sbagliato nella Q3, non riuscendo a fare il giro che vorrei - ha spiegato -, mentre in gara ho rischiato di uscire di pista in una curva. La scelta del team di non farmi attaccare Vettel? Non c'è stata frustrazione, era la prima gara. Per il team non ci sarebbe stato nulla da guadagnare se fossi passato, capisco la decisione di non rischiare».

