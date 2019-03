Formula 1, Ferrari davanti a tutti nelle prime prove libere

Ferrari davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno che si corre sul circuito di Manama. Charles Leclerc registra il miglior tempo, 1'30«354, davanti alla 'rossà di Sebastian Vettel, +0»263, terza la Mercedes di Valtteri Bottas, +0«974 seguito dal campione del mondo in carica Lewis Hamilton, +1»247. Quinta e sesta posizione per le Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly in ritardo rispettivamente di 1«319 e 1»461. Settimo e ottavo posto per la McLaren di Carlos Sainz, +1«598, e Nico Hulkenberg, Renault, +1»686. Ultimo aggiornamento: 13:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA