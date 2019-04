Gp Azerbaijan, qualifiche: incidente a Leclerc, lui illeso Ferrari semidistrutta

Colpo di scena nelle qualifiche del Gp di Azerbaijan, che si corre sul circuito cittadino di Baku. Charles Leclerc che aveva entusiasmato durante le tre sessioni di prove libere ha commesso un errore banale andando a sbattere contro un muro. Il pilota della Ferrari è uscito illeso, ma la sua Rossa è semidistrutta.

Le qualifiche del Gp di Azerbaijan erano state già sospese per un incidente alla Williams di Robert Kubica alla strettoia del Castello sul circuito di Baku. In prossimità della fine della Q1, il polacco ha perso il controllo della sua monoposto che dopo aver toccato le barriere a sinistra si è schiantata sul muro opposto, Illeso il pilota, ma gravi danni alla vettura, in un fine settimana davvero storto per la scuderia inglese dopo l'incontro ravvicinato col tombino capitato ieri a George Russell.

Ultimo aggiornamento: 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA