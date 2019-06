Gp d'Austria. La Ferrari di Leclerc domina anche le terze libere. Vettel quarto

La Ferrari di Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo anche nelle terze prove libere in vista del Gp di Austria che si corre domani. Il pilota monegasco ha girato in 1:03.987 (unico a scendere sotto l'1:04) e con un vantaggio di 143 millesimi su Lewis Hamilton e di 234 sull'altra W10 di Valtteri Bottas. Quarto Sebastian Vettel, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen. La Mercedes arriva in Austria dopo aver centrato qui 4 pole di fila, ma tradizionalmente questo circuito ha creato qualche problema alle Frecce d'Argento, che tra l'altro sono apparse in difficoltà nella gestione delle gomme posteriori. Dalle 15 si correrà per la pole. Ultimo aggiornamento: 13:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA