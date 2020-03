Coronavirus, Vettel avverte: «Piloti pronti con il freno a mano»

I piloti della F1 sono pronti a «tirare il freno a mano» in Australia se la situazione legata all'epidemia di coronavirus dovesse peggiorare, avverte Sebastian Vettel. «Spero che altri siano d'accordo, e speriamo che non siarrivi a questo, ma se dovesse succedere sicuramente tirerei il freno a mano», ha detto il tedesco della Ferrari in conferenza stampa a Melbourne. «Siamo un gruppo di 20 piloti, ci siamo riuniti negli ultimi anni per varie circostanze - ha sottolineato Vettel - e penso che avremo una opinione comune su grandi decisioni come questa. Credo che saremmo abbastanza maturi per prenderci cura di noi stessi e 'tirare il freno a manò».

Ultimo aggiornamento: 12:09

