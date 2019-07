Vettel, stop in Q1. Si rompe anche la Ferrari di Leclerc. Hamilton conquista la pole position davanti a Verstappen e Bottas

Grande sfortuna per il pilota della Ferrrari, Sebastian Vettel, che non è riuscito a scendere in pista nel Q1 del Gp di Germania per problemi alla sua macchina. Il tedesco partirà nella gara di domani dal fondo dello schieramento. Il miglior tempo in Q1 è dell'altra Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc (1'12"229). Di Lewis Hamilton il miglior tempo nella Q2. Problemi anche per Leclerc in Q3: il monegasco perde così la possibilità di giocarsi la pole.

ANCORA MERCEDES

Così la Mercedes si riprende la scena. Hamilton conquista la pole position ad Hockenheim. Dietro al campione del mondo la Red Bull di Max Verstappen. Terza posizione in griglia per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas.

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA