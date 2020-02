Ferrari, Leclerc: «Fiduciso per la prossima stagione». Vettel: «E' fantastica e anche un pò più rossa»

«Rispetto a un anno fa oggi l'approccio è diverso perché conosco la squadra e la vettura anche se questa è uno sviluppo della monoposto 2019. Sono fiducioso per la prossima stagione». Lo dice il pilota della Ferrari, Charles Leclerc , nel corso della presentazione della nuova macchina della scuderia di Maranello al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia. «Ho lavorato tanto sulla parte fisica, allenandomi in montagna -aggiunge il 22enne monegasco-. Per il resto l'approccio non cambia, tanto lavoro con il team per essere un pilota migliore quest'anno e non commettere errori. I tortellini? Li adoro, ma per ora devo metterli da parte».

«È fantastica, è anche un pò più rossa». Così Sebastian Vettel , pilota Ferrari, ha commentato, sul palco del Teatro Valli di Reggio Emilia, la nuova Sf1000, parlando anche della differenza cromatica con quella dell'anno scorso. «Quest'auto - ha detto - è frutto di tante ore di lavoro, si vedono le differenze rispetto a quella dell'anno scorso, soprattutto nel retro che è molto più ristretto, non vedo l'ora di guidarla. Facciamo grande affidamento su tutte le persone che lavorano a Maranello, dobbiamo avere un pò di pazienza».​

«Mi sento un pò anche italiano. Per il cibo ad esempio, ma amo la gente e la cultura. Ma soprattutto ho una grande passione per la Ferrari che è una grande parte della storia italiana. Impossibile fare previsioni, ci sono state tante ore di lavoro e lo sento quando guido tutto questo. Garantisco grande impegno, come c'è l'impegno di chi lavora per la Ferrari. Per il resto, bisogna aspettare».

