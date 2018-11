Formula 1, l'ad Camilleri: «2018 sfortunato per la Ferrari. Il 2019 sarà migliore»

«Il 2018 per Ferrari in Formula 1 è stato un anno sfortunato. La stagione non è finita, faremo il massimo fino alla fine. È stato comunque il migliore anno dal 2008». Lo ha detto Louis Camilleri, amministratore delegato della casa di Maranello, durante la conference call sui conti del terzo trimestre. «Nel 2019 faremo meglio, faremo di tutto per vincere. Sarà una stagione migliore», ha aggiunto.



«Con Liberty ci sono stati progressi sulla parte tecnica mentre sulla parte economica non ci sono novità». Lo ha detto l'amministratore delegato della Ferrari, Louis Camilleri, rispondendo a un analista durante la conference call sui risultati del terzo trimestre, a proposito della trattativa con la società che detiene i diritti della Formula 1.