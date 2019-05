LIVE F1, diretta GP Spagna: Hamilton sempre in testa, safety car in pista per incidente di Norris

Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole, per la terza volta quest'anno, è stato Valtteri Bottas (1'15"406), unico ad essere sceso sotto il muro dell'1'16", che ha rifilato 6 decimi al compagno di squadra, il britannico Lewis Hamilton, secondo in campionato ad un solo punto (86 contro 87) dal finlandese compagno nel team Mercedes. La prima delle Ferrari, quella di Sebastian Vettel, è rimasta distante oltre 8 decimi e mezzo dal miglior tempo (1'16"272) mentre ancora più attardato è stato Charles Leclerc partito dal quinto posto (1'16"588) in griglia.

LA DIRETTA DEL GRAN PREMIO LIVE

Quarantasettesimo giro: Leclerc approfitta della safety car per cambiare le gomme una seconda volta.

Quarantaseiesimo giro: Incidente di Norris su McLaren, Hamilton fa la seconda sosta ed è ancora primo con la ssafety car in pista.

Quarantaquattresimo giro: Verstappen cambia gomme per la seconda volta e rientra con Leclerc nel mirino.

Quarantaduesimo giro: Vettel rompe subito gli indugi e supera Gasly. Sa che deve forzare il ritmo per contenere il prevedibile ritorno di Verstappen.

Quarantunesimo giro: Vettel fa il secondo pit stop e rientra sesto dietro a Gasly.

Quarantesimo giro: Verstappen si avvicina a Bottas. Ora le Mercedes vanno di conserva con l'obiettvo di conservare le gomme.

Trentaseiesimo giro: Leclerc fa passare Vettel che ne ha di più.

Trentatreesimo giro: Vettel con le gomme morbide attacca Leclerc che ha un pit stop in meno da fare.

Trentesimo giro: Bottas fa il giro veloce scendendo sotto 1'21".

Ventottesimo giro: Bottas e Hamilton rientrano e montano ancora le gomme intermedie, dunque due soste per loro.

Ventiseiesimo giro: Leclerc cambia le gomme e monta le bianche. Dunque punta a fare una sola sosta. Rientra quinto, proprio di fronte a Vettel

Venticinquesimo giro: Vettel gira ora con ottimi tempi ed è sesto con le soste degli altri. I primi tre non hanno ancora cambiato le gomme.

Ventunesimo giro: Verstappen pure si ferma e monta le gomme soft. Ora è al quinto posto. Hamilton continua a martellare e ora ha quasi 8 secondi su Bottas,

Ventesimo giro: Vettel entra nei box per sostituire le gomme e rientra al decimo posto con le gomme media. Leclerc a meno di 4 secondi da Verstappen. Le Mercedes viaggiano ad un altro ritmo.

Quindicesimo giro: Ottimo il ritmo di Leclerc, Vettel rallenta e dovrà anticpare il cambio gomme. Le Mercedes accelerano per evitrae sorprese.



Bottas e Vettel

Dodicesimo giro: Leclerc passa Vettel attardato dalle gomme spiattellate. Il francese ora si lancia all'inseguimento di Verstappen.

Settimo giro: Giovinazzi prova la carta gomma dura. Gli altri team potrebbero cambiare strategia guardando ai tempi dell'italiano. Leclerc si avvicina a Vettel e le Mercedes accelerano.

Terzo giro: Hamilton ancora in testa. Bottas cerca di recuperare, Vettel ha spiattellato le gomme in staccata alla prima curva dunque da valutare le sue prestazioni nei giri successivi. Le Ferrari hanno un buon ritmo, così come le Red Bull.

Partiti!: Hamilton prende la testa, Verstappen invece prende la terza posizione. Seguono Vettel e Leclerc



Verstappen supera Vettel

Al giro di formazione: Tutto pronto alla griglia, si parte per il giro di riscaldamento.

Ultimo aggiornamento: 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA