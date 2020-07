Formula 1, ufficializzati 3 nuovi Gp del Mondiale: c'è Imola il 1° novembre

La F1 ha ufficializzato alti tre Gp nel mondiale 2020: Imola, Nurburgring e Portimao. La F1 tornerà in Portogallo per la prima volta dal 1996 dopo che la Formula 1 ha aggiunto la gara a Portimao nel week-end del 23-25 ottobre, due settimane dopo il Gran Premio dell'Eifel al Nurburgring in Germania in programma il 9-11 ottobre, mentre dal 31 ottobre al 1 novembre si svolgerà il Gp di Imola all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, che sarà un evento di due giorni. Il formato esatto del weekend di Imola deve ancora essere concordato, ma ci si aspetta che ci sarà solo una sessione di prove prima delle qualifiche e della gara. L'annuncio porta a 13 il numero di gare del calendario 2020, con 10 gare - tra cui una nuova gara al Mugello - annunciate in precedenza. Come affermato in precedenza, la Formula 1 prevede che la nuova stagione 2020 avrà tra le 15 e le 18 gare, terminando nella regione del Golfo a metà dicembre. I dettagli finali del calendario saranno pubblicati nelle prossime settimane, ma a causa della pandemia Covid-19 in corso, delle restrizioni locali e dell'importanza di mantenere le comunità e il personale al sicuro, la Formula 1 ha confermato che non sarà possibile correre in Brasile, Stati Uniti, Messico e Canada in questa stagione.

Ultimo aggiornamento: 16:44

