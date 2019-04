Gp Azerbaijan, le Ferrari volano nella terza sessione di libere: primo Leclerc, secondo Vettel

Ferrari davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del Gp dell'Azerbaijan che si corre sul circuito cittadino di Baku. Il più veloce è stato Charles Leclerc, 1'41"604, alle sue spalle la Rossa di Sebastian Vettel, +0"198, terza la Red Bull di Max Verstappen, +1"248.

Quarta e quinta piazza per le Mercedes di Valtteri Bottas, +1"460, e Lewis Hamilton, +1"572. Sesta posizione per la Toro Rosso di Daniil Kvyat in ritardo di 1"619 da Leclerc. Subito dietro la Haas di Kevin Magnussen, +1"690, ottava la Toro Rosso di Alexander Albon, +1"696. Ultimo aggiornamento: 13:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA