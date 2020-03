Formula 1, 7 scuderie contro l'accordo Fia-Ferrari sulla power unit

«I sette team che firmano in calce si dicono sorpresi e choccati dal comunicato rilasciato dalla FIA in data venerdì 28 febbraio in merito alla conclusione delle indagini sulla power unit della Ferrari» dello scorso anno. Inizia così una nota diramata sul sito della Mercedes, molto critica verso la Federazione automobilistica internazionale e la scuderia di Maranello. I sette team firmatari - McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, Alpha Tauri e Williams - si riservano «il diritto di chiedere un risarcimento legale».



«Chi stabilisce le regole di uno sport internazionale ha la responsabilità di agire con i più alti standard di integrità e trasparenza - prosegue la nota delle sette scuderie - Dopo mesi di investigazioni svolte dalla FIA in seguito a quesiti sollevati da altri team, obiettiamo con forza contro il fatto che sia stato raggiunto un accordo di transazione confidenziale tra la FIA e la Ferrari per chiudere la vicenda. Pertanto, dichiariamo pubblicamente il nostro impegno condiviso a perseguire la piena e corretta divulgazione in materia, per garantire che tutti i partecipanti a questo sport vengano trattati in maniera equa e trasparente. Lo facciamo anche per responsabilità nei confronti dei fan e di tutte le parti interessate e coinvolte in F1».

