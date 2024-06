La FIA cambia la regola dell'età dei piloti per l'ingresso in F1, Antonelli potrà debuttare a 17 anni

È accaduta una cosa molto importante nei giorni scorsi nelle stanze della FIA. Tra le tante novità annunciate, è quasi passata inosservato l'aggiornamento dell'Appendice L del Codice Sportivo Internazionale. Cosa dice in merito? La variazione interessa l'età minima per debuttare in F1. Dopo il "caso" Max Verstappen, il quale entrò nel Mondiale a 17 anni con la Toro Rosso, la FIA mise paletti e un pilota per ottenere la super licenza doveva aver compiuto i 18 anni. Ora non è più così. La FIA ha istituito una sorta di permesso che potrà essere concessa in via straordinaria a piloti di 17 anni.



L'articolo 13.1.2 dell'Appendice L recita: «A esclusiva discrezione della FIA, un pilota che abbia recentemente e costantemente dimostrato abilità e maturità eccezionali nelle competizioni automobilistiche riservate alle monoposto, può ottenere una Super Licenza all'età di 17 anni».



Inutile aggiungere che pare una regola fatta su misura per permettere ad Andrea Kimi Antonelli di accelerare il suo percorso di avvicinamento al Mondiale F1 via Mercedes. Quanto meno per partecipare ai primi turni di prove libere del venerdì in occasione dei Gran Premi e, perché no, debuttare in gara con la Williams al posto di un Logan Sargeant che sta facendo di tutto per perdere il sedile da un momento all'altro.



James Vowles, team principal Williams, si era già detto conrario a far salire in macchina Antonelli a campionato in corso, ma considerando le pessime prestazioni di Sargeant, i suoi continui errori che proseguono dal 2023, potrebbe anche cambiare idea in fretta... Dunque, il lavoro politico dietro le quinte svolto dalla Mercedes con la FIA, ha prodotto un effetto positivo, una sorta di lex ad personam, per permettere ad Antonelli di salire al più presto in F1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA