Montemelò, Vettel: «Abbiamo avuto un pomeriggio impegnativo»

Sebastian Vettel sintetizza in queste frasi la sua giornata di test a Montmelò che lo ha visto chiudere con il quarto tempo con la sua Ferrari. «Abbiamo avuto un pomeriggio impegnativo, ma è stato positivo recuperare alcuni dei giri persi questa mattina. Stiamo ancora cercando di capire la vettura, provando alcuni set-up diversi. Questo pomeriggio abbiamo anche avuto un primo assaggio del compound supersoft, giusto per avere qualche informazione in più. Ci aspettano tre giornate di lavoro molto importanti». I test proseguono al Circuit de Barcelona-Catalunya fino a venerdì. Domani ad iniziare la giornata al volante della SF90 sarà Sebastian Vettel che cederà la vettura a Charles Leclerc per la sessione pomeridiana. «Oggi - ha detto Leclerc - abbiamo potuto fare meno giri di quanto programmato anche se sono sicuro che recupereremo il lavoro non completato nei prossimi giorni. Le condizioni della pista oggi erano leggermente diverse rispetto al primo test quindi ci è voluto un pò per adattarsi».

