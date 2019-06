Dall'Inghilterra: la Ferrari non farà ricorso per la penalità di Vettel

La Ferrari non farà ricorso contro la penalità che è costata la vittoria di Sebastian Vettel al Gran Premio del Canada. Questo è quanto riporta il network britannico 'BBC Sport'. Il tedesco ha vinto in pista, ma è stato penalizzato di cinque secondi, consegnando la vittoria al pilota della Mercedes Lewis Hamilton. La Ferrari aveva dichiarato che avrebbe fatto ricorso contro la decisione, ma da quanto si apprende dalla BBC, hanno fatto sapere al consiglio di amministrazione della Fia che «stanno ancora lavorando per raccogliere prove». Il team della Rossa vorrebbe infatti rivedere l'incidente, ma le regole impongono anche che certe sanzioni non sono oggetto di ricorso. La scuderia di Maranello ha tempo fino al Gp di Francia del 23 giugno per presentare ricorso, 14 giorni dopo la penalizzazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA