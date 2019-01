Ferrari, Montezemolo: «Spero che Mick Schumacher possa seguire le orme del padre»

«Mick Schumacher? Gli voglio bene, lo conosco da quando era nella culla e Michael lo portava a casa mia e lo copriva dalle zanzare. È un ragazzo serio, intelligente, che bisogna lasciar crescere. Di padre in figlio? È ancora presto, ma ci spero». Così l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, commenta l’ingresso nella Ferrari Driver Academy di Mick Schumacher, figlio del 7 volte campione del mondo con la Ross Michael. Nessun commento, invece, sulla Ferrari in vista della nuova stagione: «Ora sono in silenzio stampa, ma lo farò a tempo debito» © RIPRODUZIONE RISERVATA