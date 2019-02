Ferrari, pochi giri nei test di Montmelò: in pista solo Leclerc

Al mattino Lecrerc, nel pomeriggio Vettel. In Spagna la Ferrari è tornata in pista per proseguire i test. Solo pochi gir, però, nelle prime ore di lavoro al circuito catalano del Montmelò, dove da oggi a giovedì è in programma l'ultima sessione di test invernali della Formula 1 per la stagione 2019. Il monegasco Charles Leclerc, al quale è stata affidata la nuova monoposto del Cavallino, ha completato solo sei giri prima di rientrare ai box e il team ha diffuso un tweet: «Stiamo verificando un pò di cose». Leclerc è tornato in pista poco prima delle 12 e avrà davanti un'ora prima della sosta alle 13. Nel pomeriggio è previsto che Sebastian Vettel gli dia il cambio. Gli altri team stanno a loro volta stringendo i tempi per sfruttare al massimo queste giornate a Barcellona, le ultime a disposizione prima del via al campionato. Tra i più attivi, come sempre, la Mercedes che ha fatto completare una cinquantina di giri prima delle 12 al campione del mondo Lewis Hamilton.

