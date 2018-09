F1, Toro Rosso ufficializza il ritorno di Kvyat nel 2019

La Toro Rosso ha ufficializzato il ritorno in squadra di Daniil Kvyat nel 2019. Il 24enne pilota russo sostituirà Pierre Gasly, che a aveva preso il suo posto a metà della stagione 2017 e che passerà alla Red Bull. Kvyat aveva esordito in F1 con la Toro Rosso nel 2014 prima di essere 'promossò alla Red Bull, ma è poi tornato di nuovo alla Toro Rosso all'inizio del 2016, prima di salutare il paddock a seguito di risultati deludenti. «Farò del mio meglio per fornire ciò che la squadra si aspetta da me e non vedo l'ora che tutto ricominci», ha detto il pilota russo che nella prossima stagione dovrebbe essere affiancato dal neozelandese Brendon Hartley, anche se il team ancora non lo ha ufficialmente confermato.

