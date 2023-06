F1, Gp Spagna: Leclerc partirà dalla pit lane

Domenica 4 Giugno 2023, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 12:19

Gp di Spagna, Leclerc partirà dalla pit lane per il cambio di elementi della power unit e del retrotreno. La partenza dai box della Ferrari avverrà con una nuova batteria e una nuova trasmissione. Al termine dell'FP3 il pilota della Rossa aveva detto: «Ora dobbiamo guardare bene i dati, c'era qualcosa che non andava. La macchina nella libere era molto buona. In qualifica facevo la curva a destra bene mentre in quella di sinistra c'erano problemi»

Charles Leclerc partirà dunque direttamente dalla pit lane del Gp di Spagna. La Ferrari ha apportato alcune sostituzioni alla sua monoposto e, per regolamento, non potrà partire dalla pista. Il pilota monegasco, che nel corso delle qualifiche aveva riferito di problemi alla sua vettura, si era qualificato 19mo in griglia di partenza.