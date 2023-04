F1 GP Australia diretta: partenza alle 7. Verstappen tenta la fuga, ma deve guardarsi dalle Mercedes. Ferrari punta al podio

F1 GP Australia - Per la prima volta quest'anno, Max Verstappen è braccato dalle due Mercedes. Non era ancora accaduto. Tra Sakhir e Jeddah infatti, la Red Bull ha avuto vita facile e le minacce maggiori sono arrivate dalla Ferrari di Charles Leclerc in Bahrain e dalla Aston Martin di Fernando Alonso. Comunque tenute sempre a debita distanza sia da Verstappen sia da Sergio Perez.

La Red Bull si è imposta nei primi due Gran Premi con entrambi i suoi piloti, ma questa volta il campione del mondo olandese si ritrova da solo in quanto il messicano l'ha combinata grossa in qualifica uscendo subito di pista e di conseguenza scatterà dalla ventesima e ultima posizione. Verstappen dovrà quindi guardarsi da George Russell, che sarà in prima fila, e da Lewis Hamilton, posizionato sulla terza casella con a fianco Alonso. Fondamentale sarà la partenza perché a Melbourne non è semplice superare.

Se Verstappen alla fatidica prima curva, che poi è una lunga variante, riuscirà a tenere testa alle due W14, potrebbe avere vita facile. Ma Russell è un tipo che non demorde mentre Hamilton è dalla fine del 2021 che ha un conto apertissimo con Verstappen. Vedremo se la Mercedes, la grande sorpresa della qualifica, riuscirà ad avere un buon passo gara. Che è quello che si augura la Ferrari, non bene in qualifica, ma che guarda al Gran Premio con l'obiettivo di raggiungere il podio, ancora non conseguito.