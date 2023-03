GP Arabia Saudita, la diretta: Perez ci prova, la Ferrari punta su Sainz. Leclerc e Verstappen tenteranno la grande rimonta

E' un Gran Premio sicuramente anomalo quello di Jeddah. Prima di tutto per il circuito cittadino, velocissimo e pericoloso come nessun altro con i suoi punti ciechi, poi per quanto accaduto in qualifica, con Max Verstappen relegato in 15esima posizione per via della rottura del semiasse nel Q2. E con Charles Leclerc, secondo sabato, che dovrà partire 12esimo per la penalità causata dalla sostituzione della centralina, la terza montata sulla sua SF-23. Ne ha tratto beneficio Sergio Perez che si è portato a casa la pole mantenendo la Red Bull-Honda davanti a tutti, e Fernando Alonso, che a 41 anni sta vivendo una seconda giovinezza con la Aston Martin-Mercedes e partirà dalla prima fila al fianco del messicano.

Carlos Sainz diventa la punta della Ferrari: scatterà dalla quarta piazzola della seconda fila, alla sua sinistra un George Russell pimpante con la Mercedes che deve registrare lo scontento di Lewis Hamilton, settimo dietro a Lance Stroll ed Esteban Ocon. Sarà una gara sicuramente densa di emozioni e vedremo come Leclerc e Verstappen riusciranno a rimontare dalle loro insolite posizioni di partenza.