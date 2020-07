Live F1, GP Stiria in diretta: dopo il pit-stop Hamilton ritorna in testa davanti a Verstappen

33° giro - Pit stop per Stroll, Sainz e Bottas, tutti e tre montano pneumatici medi

30° giro - Bottas precede di 10" Hamilton e di 15"3 Verstappen, a 24" sempre quarto Albon, quinto a 28" Sainz che si vede minacciato da Ricciardo. Poco lontano Stroll e Perez, chiudono la top 10 Norris e Kvyat. Giovinazzi sale 11esimo

27° giro - Pit per Hamilton che monta Pirelli medie, in testa passa così Bottas. Ritiro per Ocon che entra lentamente ai box con la sua Renault

24° giro - Pit per Verstappen che monta gomme medie. Ai box anche Gasly che riparte con le hard

20° giro - Hamilton aumenta a 5" il vantaggio su Verstappen mentre Bottas si porta a 2" dall'olandese. Tranquillo quarto rimane Albon, Giovinazzi è 13° a 1"7 da Kvyat

18° giro - Ricciardo riesce a superare Ocon e va in sesta posizione ed ora le Renault devono guardarsi dalle veloci Racing Point

17° giro - Ricciardo va all'attacco del compagno di squadra Ocon, ma il francese resiste e i due piloti Renault rischiano il contatto. Stroll supera bene Gasly per l'ottava posizione

15° giro - Hamilton sembra imprendibile e si porta a +3" su Verstappen + 6"6 Bottas +18" Albon, + 20" Sainz poi Ocon Ricciardo Gasly Stroll Perez Norris Kvyat Giovinazzi Grosjean Raikkonen Magnussen Latifi Russell

Gran rimonta di Perez che supera Norris per la decima posizione. Il messicano è partito 17esimo

10° giro - Albon ha superato Sainz e sale quarto, Hamilton porta a 2"5 il vantaggio su Verstappen

6° giro - Hamilton +1"9 Verstappen +6"4 Bottas +9" Sainz poi Albon Ocon Ricciardo Gasly Stroll Norris Perez Kvyat Magnussen Giovinazzi Grosjean Latifi Raikkonen Russell che ha fatto una passeggiata nella ghiaia



VETTEL: "I was very surprised. I had the inside and wasn’t expecting Charles to try something. I was taking it easy as it was busy all around us.

"The car felt a lot better so it is a shame we don’t have the chance to test the race pace and our upgrades"#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/sZRuSNlLXt

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020