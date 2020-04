Ultimo aggiornamento: 22:40

Il cannibale è vestito di Rosso. Charles Leclerc conquista il gran premio virtuale di Melbourne con una prova perentoria che racconta quanto questo fenomeno, questo predestinato, abbia insito nel suo dna, l'istinto più puro da vincente. Gara reale o virtuale poco importa: quando si corre, lo si fa per vincere. Ed in questa Formula 1 virtuale non c'è nemmeno la scusante della macchina, essendo tutti i mezzi equiparati. E' salito "a bordo" 8 giorni fa iniziando a provare questa dinamica virtuale, ed ha battuto tutti. Anche chi si allena da tempo. "Vero, ma mi sono allenato davvero tanto!" ha raccontato a fine gara.SECONDO APPUNTAMENTOIl secondo appuntamento del campionato del mondo virtuale di Formula 1 si è disputato a Melboourne, praticamente un mese dopo quel week end reale, dove la Formula 1 si è dovuta arrendere all'evidenza di una pandemia in corso. Così, dopo l'esperimento - in vero un poco amatoriale - del Baharain, questa seconda gara ha raccolto tanti protagonisti della massima formula: Charles Leclerc in compagnia del fratello Arthur - pilota Formula 3 - in Ferrari; Lando Norris (disconnessosi al via, misteri virtuali) e Jenson Button con la McLaren; Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo. E poi anche George Russel con la Williams, oltre ad una filiera di giovani piloti delle scuderie che si sono prestati.DOMINIOUna partenza dal palo per il principino di Maranello, grazie anche alla penalità infilitta dominio incontrastato dalla prima curva fin sotto la bandiera a scacchi ed una superiorità messa in campo che non ha lasciato scampo agli avversari. Mentre Leclerc infatti si allontanava verso il paradiso della bandiera a scacchi virtuale, dietro si scatenava l'inferno. Non è stata una gara confusa come quanto visto in Bahrain, ma con duelli degni di piloti professionisti. Arthur Leclerc e Christian Lundgaard, pilota Renault, hanno messo in mostra il loro talento con uno scambio di posizioni acceso quanto pulito lungo giri su giri. A fine gara è stato il portacolori della Losanga a portarsi il secondo posto a casa, davanti ad un George Russell bravo e scaltro ad approfittare dei contatti. Quarto dunque Arthur Leclerc davanti al nostro Antonio Giovinazzi, coriaceo con la sua Alfa Romeo, poi Vandoorne con la prima delle Mercedes, Deletraz, un Albon che con la Red Bull ha buttato alle ortiche la gara nelle prime fasi.Corsa virtuale, emozioni e sensazioni che non possono essere definite reali per quello che rappresentano, ma che alla fin fine raccontano di una competizione in cui nessuno vuole arrivare dietro: "E' stata una gara onestamente molto molto difficile. Non pensavo a questo livello. E' vero, non ci sono le forze G di una gara vera su una vettura vera, ma la concentrazione e tutte le forze di ritorno date dalla postazione sono state davvero simili. Ho sudato più in questa gara che durante la gara di Singapore." parola di predestinato. Anche in una Formula 1 virtuale.