Endurance, Alonso vince la 1000 miglia di Sebring

Fernando Alonso saluta l'esordio in Australia della prima stagione di Formula 1 senza di lui con una bella vittoria nella 1000 Miglia di Sebring, negli Stati Uniti. Il pilota spagnolo ha conquistato il successo nella sesta prova del Mondiale Endurance 2018/19 al volante della Toyota LMP1 ibrida, in equipaggio con lo svizzero Sebastien Buemi ed il giapponese Kazuki Nakajima. È stata una gara dominata dal trio della Toyota, che aveva fatto segnare la pole position e non ha mai avuto rivali, controllando l'altro equipaggio ufficiale Toyota, secondo al traguardo e nella classifica del Mondiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA