Ecclestone: «Vedrei bene Vettel in Mercedes con Hamilton. Sarebbe un super team»

Bernie Ecclestone, per 40 anni patron della Formula 1, fa il "tifo" per il suo amico Vettel, che vedrebbe bene in Mercedes al fianco di Hamilton «Vorrei vedere Sebastian su una Mercedes. Sarebbe positivo per la Formula 1 nel suo complesso se potesse competere contro Lewis Hamilton lì. Sarebbe favoloso per gli spettatori» . Hamilton e Vettel, fatta eccezione per l'incidente a colpi di ruotate a Baku 2017, non hanno mai mostrato particolari screzi nel loro rapporto: «Loro due vanno d'accordo facilmente. Non vedo problemi di ego. Due piloti così eccezionali formerebbero sicuramente un super team. Non riesco ad immaginare che l'impegno di Vettel e Hamilton crei preoccupazioni. E so che Vettel amerebbe sfidare Lewis alla pari» ha detto Ecclestone intervistato dalla tv tedesca Rtl. © RIPRODUZIONE RISERVATA