Ecclestone confessa la frode fiscale: oltre 400 milioni non dichiarati, ora il processo

Bernie Ecclestone, ex capo della Formula 1, ha ammesso di essere colpevole di frode fiscale dopo aver omesso di dichiarare più di 400 milioni di sterline detenuti in un fondo fiduciario a Singapore. Secondo quanto riporta la Bbc, il miliardario 92enne non ha rivelato il fondo fiduciario al governo nel luglio 2015.

Giovedì, comparso alla Southwark Crown Court, ha detto al giudice di essere colpevole dopo essersi precedentemente dichiarato non colpevole. Ecclestone dovrebbe essere processato il mese prossimo.

Intervenendo in tribunale in seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Ecclestone, il pubblico ministero Richard Wright ha affermato che l'imputato aveva consapevolmente fornito una risposta 'falsa o fuorviantè all'Hmrc, l'agenzia delle Entrate britannica, affermando di non avere altri trust al di fuori del Regno Unito.