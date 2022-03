GP di Jeddah, la diretta: è sfida tra Ferrari e Red Bull, Leclerc all'attacco del poleman Perez

E' una sfida continua quella che contrappone la Ferrari alla Red Bull. Se in Bahrain tutto ha funzionato a meraviglia per il team italiano, a Jeddah è stato Sergio Perez a rovinare la festa a Charles Leclerc, che ieri in qualifica già intravvedeva la possibilità di ottenere la seconda pole consecutiva. Le prime due file sono tutte per loro, Red Bull-Honda e Ferrari. Se Perez e Leclerc sono là davanti a tutti, in seconda fila troviamo un buon Carlos Sainz e Max Verstappen, sorprendentemente soltanto quarto dopo che nelle prove libere era sempre stato vicinissimo a Leclerc. Sarà una grande battaglia quella che andrà in scena sul velocissimo e pericoloso tracciato cittadino dell'Arabia Saudita.

La Mercedes è sesta con George Russell, preceduto dalla Alpine-Renault di Esteban Ocon, mentre Lewis Hamilton è relegato in ottava fila. Dopo le libere ha chiesto alcune modifiche alla sua W13 che, però, si sono rivelate sbagliate. Non partirà Mick Schumacher che nel corso del Q2 è stato vittima di un brutto incidente. Per fortuna ne è uscito illeso, ma la sua Haas si è spezzata in due. Per precauzione si è preferito fermare il giovane pilota tedesco, ma allo stesso tempo sarebbe stato impossibile per la Haas rimettere in sesto la VF-22 distrutta.