Dalla Spagna sicuri: Carlos Sainz al fianco di Leclerc

La corsa per uno dei posti più importanti della Formula 1 potrebbe essere finita prima che sia davvero iniziata con Carlos Sainz che è il sostituto designato di Sebastian Vettel alla Ferrari, secondo quanto riportato dai media tedeschi. Lo spagnolo Sainz, 25 anni, lascerà il suo attuale team, la McLaren, per firmare con la Ferrari questa settimana, secondo le emittenti RTL/Ntv e il sito web specializzato tedesco formel.de. Né la Ferrari né la McLaren hanno voluto commentare alla dpa le indiscrezioni.



Sainz sarà quindi il compagno di scuderia di Charles Leclerc in Ferrari dal 2021 dopo che Vettel lascerà la rossa alla fine di questa stagione, che ancora non è iniziata a causa del coronavirus. Vettel e Ferrari hanno annunciato ieri che il 2020 sarà l'ultima delle sei stagioni insieme. Secondo i media l'australiano Daniel Ricciardo lascerebbe la Renault per sostituire Sainz, che non ha ancora vinto un gran premio, alla McLaren. Il quattro volte campione del mondo Vettel ha detto che ci vorrà del tempo per considerare il suo futuro e non è certo che rimarrà in F1 oltre questa stagione. La Formula 1 spera di iniziare la stagione con il Gran Premio d'Austria il 5 luglio dopo che la pandemia globale ha costretto la cancellazione o il rinvio di 10 gare.

