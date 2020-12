Mercedes, a Sakhir ci sarà Russell al posto di Hamilton. Aitken sulla Williams

A 24 ore dall'annuncio che ha rivelato il contagio da Covid di Lewis Hamilton, la Mercedes ha ufficializzato il nome del pilota che dovrà sostituire il 7 volte campione del mondo al Gran Premio del Bahrain numero 2, che si terrà il prossimo weekend. La scuderia tedesca ha scelto George Russell. Il pilota inglese, da due stagioni portacolori della Williams in prestito proprio dalla Casa di Stoccarda, avrà la grande chance di cimentarsi al volante della vettura campione del mondo e del campione del mondo in carica. Williams, team cliente di Mercedes per quanto riguarda la fornitura di motori, ha accettato di lasciare Russell al team diretto da Toto Wolff, sostituendo George con Jack Aitken, che farà il suo debutto assoluto da titolare in un weekend di gara in F1. Russell fa parte del programma Junior di Mercedes dal 2017, anno in cui vinse la GP3 al suo primo anno nella serie, per poi ripetersi l'anno successivo, vincendo al primo anno la F2.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Nobody can replace this guy, but I'll give my all for the team in his absence from the moment I step in the car.<br><br>Get well soon Lewis 🙏 <a href="https://t.co/2fKTmbmaU0">pic.twitter.com/2fKTmbmaU0</a></p>— George Russell (@GeorgeRussell63) <a href="https://twitter.com/GeorgeRussell63/status/1334034667004104704?ref_src=twsrc%5Etfw">December 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

