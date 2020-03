Coronavirus, negativi i test su 7 menbri dello staff McLaren rimasti in Australia

Nessun positivo, è il responso dei test al coronavirus effettuati dai 7 membri del team McLaren rimasti in Australia dopo la positività di un altro componente dello staff della scuderia britannica durante il weekend della scorsa settimana quando si sarebbe dovuto correre il Gp d'Australia, prima prova stagionale del circus di scena a Melbourne. In via precauzionale la McLaren ha messo in quarantena 16 membri dello staff che rimarranno in quarantena per un'altra settimana, di questi 14 sono stati in stretto contatto col collega risultato positivo al Covid-19. L'emergenza dovuta alla pandemia ha già fatto saltare dopo il Gp d'Australia i gran premi di Bahrain, Vietnam e Cina. Restano a rischio le gare a venire, ovvero il Gp d'Olanda, quello di Spagna e Monaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA