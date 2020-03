Mercedes in pista contro il coronavirus: prodotti 100 respiratori

La Mercedes ha sviluppato in meno di una settimana i primi modelli di respiratori, che da oggi sono in fase di test prima di essere distribuiti su larga scala in molti ospedali del Regno Unito. I 100 dispositivi a pressione positiva delle vie respiratorie, realizzati dalla scuderia di Formula Uno, sono già stati approvati dall'organo regolatore di competenza, e consegnati allo University College London Hospital. «Questi strumenti aiuteranno a salvare molte vite, limitando l'uso dei ventilatori a chi è più gravemente ammalato», ha confermato il professor Mervyn Singer della UCLH. Secondo gli studi fin qui effettuati, l'utilizzo di questi dispositivi su pazienti affetti da Covid-19 riduce fino al 50% la necessità di ricorrere a ventilatori più invasivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA