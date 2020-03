© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Formula 1 (Media Liberty) ha annunciato ieri lo spostamento delle gare in Olanda, Spagna a date da destinarsi e la cancellazione di. Con Australia, Bahrain, Vietnam e Cina sono già 7 le gare spostate dal calendario a causa dell’epidemia in corso. La situazione gravissima, che prevedeva un possibile ritorno all’attività in Azerbaijan il 7 giugno, diventa ancora più incerta e problematica, come del resto in tutto lo sport mondiale. In questi giorni sono già stati presi dei provvedimenti. La Fia ha chiesto a tutte le squadre di anticipare lo stop di 3 settimane in agosto. La Scuderia Ferrari lo ha fatto ieri e in teoria sarà inattiva sino al 9 aprile. Nel frattempo però i 10 team impegnati nel Mondiale hanno trovato un accordo molto importante per il futuro.REGOLE CONGELATEE’ stato infatti deciso, all’unanimità, di rinviare al 2022 il radicale cambiamento tecnico previsto per il prossimo anno, che prevedeva il ritorno delle vetture a effetto suolo. Nel ‘21 correranno le monoposto attuali, senza modifiche meccaniche (telaio, power unit e sospensioni), al massimo un’evoluzione aerodinamica. Comunque tutte le regole dovranno essere ancora ratificate dal Consiglio mondiale della Federazione. «Si tratta - ha dichiarato Mattia Binotto, responsabile della Ferrari che ha anche fatto sapere di aver iniziato una trattativa per il rinnovo di contratto con Vettel - di un provvedimento giusto. Permetterà alle squadre che non raccolgono proventi senza Gp di tamponare i costi: questa stagione che doveva essere la più costosa, viene svuotata da molte spese, visto che la ricerca per le monoposto a effetto suolo scivola di una stagione». Per quanto riguarda il calendario nessuno in questo momento può fare delle previsioni certe. La Honda ha già comunicato che non tornerà alle gare sino a quando non ci sarà sicurezza assoluta per la salute di tutti.