Coronavirus, Hamilton duro: «F1 non si ferma, il denaro è re»

«Per me è scioccante il fatto che siamo tutti seduti in questa stanza. La NBA si è fermata, la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re»: così il campione del mondo in carica di F1 nella prima conferenza stampa stagionale per il gran premio di Australia. «Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui, -ha detto il campione britannico, come riferisce Skysport- è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante stare qui. Ci sono molti fan in pista già oggi. Sembra che il resto del mondo stia reagendo, probabilmente un pò in ritardo, stamattina abbiamo sentito Trump chiudere i confini dall'Europa agli Stati Uniti. L'NBA viene sospesa e la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re». «Io posso solo invitare tutti a osservare le maggiori precauzioni possibili, cosa che non ho visto fare arrivando in pista: sembrava una giornata normale, spero solo che dopo il weekend non arrivino brutte notizie».

Ultimo aggiornamento: 11:01

