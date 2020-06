​Fia ufficializza le prime otto tappe: a Monza si corre il 6 settembre

Il ritorno in pista dei bolidi della Formula 1 adesso è davvero prossimo. La Fia ha infatti ufficializzato il calendario con le prime 8 gare nel continente europeo. Il primo Gp si disputerà il 5 luglio in Austria, sul circuito Red Bull Ring, che ospiterà una seconda prova il successivo 12 luglio. Doppio appuntamento anche in Gran Bretagna, mentre il 6 settembre andrà in scena Gp d'Italia, sul circuito di Monza.

IL CALENDARIO

Spielberg (Austria) il 5 e 12 luglio

Budapest (Ungheria) il 19 luglio

Silverstone (Gran Bretagna) il 2 e 9 agosto

Barcellona (Spagna) il 16 agosto

Spa (Belgio) il 30 agosto

Monza (Italia) il 6 settembre

