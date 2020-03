Coronavirus, annullato il Gp di Roma di Formula E

Ildidel prossimo 4 aprile è stato annullato a causa del Coronavirus . Lo rendono noto gli organizzatori. «Purtroppo - commenta il presidente dell'Automobile club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani - non ci è stato possibile trovare una data alternativa, anche per sottoporla all'amministrazione comunale di Roma, in un calendario del motorsport internazionale completamente saturo. La decisione presa è comunque in linea con gli ultimi decreti emanati dal Governo».