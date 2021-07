Carlos Reutemann, è morto l'ex pilota Ferrari, aveva 79 anni. L'annuncio della figlia Cora su Twitter

Mercoledì 7 Luglio 2021, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 20:21

Carlos Reutemann, ex ferrarista, non ce l'ha fatta. Il pilota di Formula 1, 79 anni, alla guida del Cavallino Rampante nella stagione 1978-79, quando sull'altra monoposto di Maranello sedeva Gilles Villeneuve, si è spento in un ospedale di Santa Fé, in Argentina, dopo un ricovero di 17 giorni. Le sue condizioni si sono complicate a causa di un'emorragia mentre era ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Carlos Reutemann, l'annuncio della figlia

A dare l'annuncio via social è stata la figlia Cora, che su Twitter ha scritto: «Papà è andato via in pace e dignità dopo aver combattuto come un campione con un cuore forte e nobile che lo ha accompagnato fino alla fine. Sono orgogliosa per il padre che ho avuto. So che mi accompagnerà ogni giorno della mia vita fino a quando non ci rincontreremo alla casa del Signore».