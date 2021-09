Bottas vince la gara sprint davanti a Verstappen, ma partirà ultimo per il GP di Monza

Sabato 11 Settembre 2021, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 18:43

La partenza perfetta di Valtteri Bottas, il disastro al via di Lewis Hamilton che da secondo si è ritrovato quinto e lì è rimasto. Mentre Max Verstappen, approfittando dell'intoppo del britannico, si è presa la seconda posizione che incredibilmente gli varrà la partenza dalla posizione del poleman per il Gran Premio. E sì, perché Bottas benché sia stato il più veloce nella qualifica di venerdì e abbia vinto la corsa sprint, dovrà accomodarsi in ultima posizione sullo schieramento di domani per via della sostituzione del motore. Un vero disastro per il finlandese, ma soprattutto per Hamilton che vede ribaltarsi quello che doveva essere un fine settimana tutto Mercedes. E invece, ecco che è spuntato Verstappen con una Red Bull-Honda comunque molto più competitiva di quanto vista in qualifica, dove aveva concluso terzo dietro alle due nere monoposto di Toto Wolff. Per via della penalità a Bottas, Hamilton sale da quinto a quarto: non è poco perché anziché dalla terza fila potrà prendere la partenza dalla seconda fila.

Ma la vera sorpresa è rappresentata dalla McLaren, terza con Daniel Ricciardo e quarta con Lando Norris. Partiti con le gomme soft (Mercedes, Red Bull, Ferrari avevano le medie), i due piloti di Zak Brown sono scattati benissimo e hanno tenuto testa ad Hamilton che non è mai riuscito a prendere la scia di Norris. Ricciardo, per la penalità a Bottas, partirà dalla prima fila con Verstappen mentre Norris si avvierà dalla terza casella. Hamilton dovrà liberarsi rapidamente delle McLaren se vorrà tentare di andare a prendere il leader del mondiale. Corsa onesta delle due Ferrari, con Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz settimo. I meccanici sono riusciti a rimettere in sesto la SF21 dello spagnolo dopo l'incidente nelle libere 2, ma il passo dei due ferraristi era ben lontano da quello delle McLaren. Meraviglioso ottavo Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo-Ferrari. L'italiano (sempre per via di Bottas...) scatterà settimo proprio come a Zandvoort e avrà un'altra opportunità, dopo la sfortunata gara in Olanda. L'italiano ha tenuto testa a Sergio Perez firmando una prestazione maiuscola.



Pierre Gasly, splendido sesto in qualifica, alla prima variante ha leggermente urtato la gomma posteriore della McLaren di Ricciardo e ha danneggiato l'ala anteriore della sua Alpha Tauri-Honda. Il francese ha continuato a spingere nonostante il "baffo" toccasse l'asfalto sprigionando scintille e quando è giunto al curvone, l'ala ha ceduto proiettandolo contro le barriere. E così Gasly dovrà partire ultimo per il Gran Premio. Una beffa terribile per il vincitore di Monza 2020.

Yuki Tsunoda, al 1° giro, alla Roggia ha spedito Robert Kubica nella ghiaia. Il giapponese è andato ai box per cambiare il musetto, il polacco ha ripreso la gara, ma certo non nelle condizioni ottimali.



Sabato 11 settembre 2021, gara sprint

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 18 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 2"325

3 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 14"534

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 18"835

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 20"011

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 23"442

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 27"952

8 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 31"089

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 31"680

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 38"671

11 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 39"795

12 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 41"177

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 43"373

14 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 45"977

15 - George Russell (Williams-Mercedes) - 46"821

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 49"977

17 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'02"599

18 - Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"096

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'06"154



Ritirato

Pierre Gasly



Lo schieramento di partenza del GP



Verstappen - Ricciardo

Norris - Hamilton

Leclerc - Sainz

Giovinazzi - Perez

Stroll - Alonso

Vettel - Ocon

Latifi - Russell

Tsunoda - Mazepin

Kubica - Schumacher

Gasly - Bottas