Bottas rinnova con la Mercedes: sulle frecce nere anche l'anno prossimo

Vallteri Bottas al volante della Mercedes di Formula 1 per un altro anno, fino a tutto il 2021: il prolungamento del contratto col compagno di scuderia di Lewis Hamilton è stato annunciato dal team alla vigilia delle prime libere del Gp in programma nel fine settimana a Silverstone. La Mercedes parla di un prolungamento «fino almeno alla fine del 2021», facendo salire così a cinque le stagioni con le frecce d'argento del finlandese. «Sono molto felice di rimanere con la Mercedes nel 2021, partendo dai successi finora ottenuti insieme: far parte di questo team mi rende ogoglioso. Gli ultimi anni - sottolinea Bottas - sono stati all'insegna del miglioramento continuo, lavorando su ogni aspetto della mia prestazione. Sono convinto di essere oggi al mio top, ma anche di poter ulteriormente elevare il mio livello. E la Mercedes abbraccia la stessa filosofia, ha sempre fame di vittorie». Quanto alle ambizioni personali, Bottas non si snasconde: «Sin da bambino il mio sogno è stato vincere un mondiale in Formula 1: sono in lotta quest'anno, e restare in Mercedes mi offre chance anche per il prossimo anno». «Siamo molto entusiasti che Valtteri rimarrà con la squadra per almeno un'altra stagione - il commento di Toto Wolff - Stiamo vedendo il Bottas più forte di sempre, in termini di prestazioni in pista, ma anche fisicamente e mentalmente: lui gioca un ruolo molto importante nelle prestazioni complessive del nostro team. Oggi abbiamo la coppia di piloti migliori».

