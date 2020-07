Austria, altro monologo Mercedes nelle seconde libere

Prosegue il monologo delle Mercedes sul circuito di Spielberg, sede del Gp d'Austria, gara d'apertura del mondiale 2020 di F1. Le frecce d'argento dominano anche la terza sessione di prove libere con l'inglese Lewis Hamilton (1'04«130) a precedere il finlandese Valtteri Bottas (1'04»277). Terzo posto per l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'04«413) che si lascia alle spalle il messicano della Racing Point Sergio Perez (1'04»605), la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'04«703) e l'inglese Alexander Albon (1'04»725) suo compagno di squadra. Settimo tempo per la seconda Rossa, quella del tedesco Sebastian Vettel (1'04«851). Da segnalare anche l'incidente per il pilota canadese della Williams Nicholas Latifi andato a sbattere senza conseguenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA