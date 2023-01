L'Audi acquisisce una quota societaria del team Sauber. Inizia l'avventura in F1 del costruttore tedesco

Il progetto Audi-Formula 1 sta prendendo forma. Dopo l'annuncio dello scorso agosto dell'ingresso nel Mondiale a partire dal 2026 come motorista e il comunicato di fine ottobre in cui si formalizzava la partnership con la Sauber, oggi lunedì 30 gennaio il team svizzero ha ufficializzato che il costruttore tedesco ha acquisito una quota di minoranza nella società che compone la squadra.



Un passaggio importante e significativo in quanto vede l'Audi entrare già fin da ora nel pianeta Sauber. Ricordiamo che i nuovi regolamenti tecnici che entreranno in vigore dal 2026 per quanto concerne la parte motoristica, hanno convinto il costruttore tedesco parte del Gruppo Volkswagen a compiere il grande passo. L'Audi non è mai stata coinvolta in F1, ma nel motorsport è sempre stata un punto di riferimento avendo gareggiato e vinto di tutto nelle competizioni Endurance, Turismo, Gran Turismo e Formula E.



La Sauber è "abituata" ad essere inglobata da un grande costruttore automobilistico. Dal 2006 al 2009 è stata la squadra della BMW, ma il costruttore di Monaco di Baviera decise con troppa fretta di abbandonare la F1. Attualmente la Sauber, che ricordiamo è stata fondata da Peter Sauber, vede nello svedese Finn Rausing il proprietario. Nelle scorse settimane, dopo l'uscita del team principal Frederic Vasseur passato alla Ferrari, la Sauber ha nominato CEO Andreas Seidl, che era in McLaen mentre l'italiano Alessandro Alunni Bravi, già managing director, è divenuto Team Representative.



La Sauber quest'anno gareggerà sempre sotto le insegne dello sponsor Alfa Romeo. Le monoposto sono spinte dai motori Ferrari e i piloti confermati sono Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou. La nuova monoposto sarà presentata il prossimo 7 febbraio.