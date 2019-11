Abu Dhabi, Hamilton in pole, al suo fianco ​Verstappen. Le Ferrari in seconda fila

Ennesima pole per Lewis Hamilton nel Gp di Abu Dhabi, ultima gara del mondiale di F1. L'inglese della Mercedes gira in 1'34«779 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1'34»973) che partirà però domani in fondo allo schieramento per aver cambiato la power unit. A partire a fianco del sei volte iridato l'olandese della Red Bull, Max Verstappen (1'35«139). In seconda fila scatteranno le Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'35»219) e del tedesco Sebastian Vettel (1'35«339). Terza fila per l'inglese della Red Bull, Alexander Albon (1'35»682) e per il connazionale della McLaren, Lando Norris (1'36«436). Ultimo aggiornamento: 15:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA