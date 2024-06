Europei di Atletica Leggera all'Olimpico: da domani al 12 giugno a Roma la rassegna continentale. Jacobs, Tamberi e gli altri assi azzurri nello stadio dei record

ROMA Ecco a Roma l’Europa che corre, salta e lancia, 1629 atleti, “citius, altius, fortius” come recita l’antico motto olimpico al quale la modernità ha aggiunto “communiter”, cioè insieme (ma dov’è la Russia? Questioni di doping di Stato e di invasioni barbariche). Ecco i campionati continentali dello sport più naturale, lo sport olimpico per eccellenza, l’atletica leggera che da un po’ subisce l’insidia del nuoto e, fresca fresca, quella di Sinner e del tennis. Giorni “olimpici” da domani al Foro Italico, nello stadio e dintorni, dove gareggeranno i marciatori, e per le strade di Roma, tra le meraviglie che tutti c’invidiano, per le mezze maratone. E campioni olimpici: l’Italia da sola, tra i suoi 114 partecipanti fra arrivi e partenze last minute, ne schiera sei: subito la Palmisano, poi Jacobs e i compagnucci della staffetta (Patta, Desalu e Tortu il micidiale finisseur) ai quali si affida il compito di far rivivere da vicino le emozioni da batticuore olimpionico e i momenti che l’Olimpico romano si porta nella memoria: la curva d’oro di Berruti con il piccione che quasi gli volò tra le gambe a Roma ’60, lo sprint di Pietro Mennea, i salti di Sara Simeoni che il pubblico accompagnò al podio come gli ultrà romanisti Totti al gol o i laziali Chinaglia. O la volta che, subito dopo il boicottaggio a fini elettorali dell’America a Mosca (la coincidenza dei quadrienni fra la Casa Bianca e i cinque cerchi è sempre una jattura), Primo Nebiolo riuscì a rimettere insieme i cocci del mondo e chiamò l’operazione Golden Gala. Rieccola l’Europa a Roma, cinquant’anni dopo la prima e unica volta. L’atletica italiana ha ritrovato la se stessa di quegli anni lì, dopo alcune stagioni a “zero tituli”. Perché ai citati campioni olimpici di Tokyo (unico assente causa infortunio il marciatore Stano, lo straordinario atleta che imparò il giapponese per capire cosa si dicevano fra loro gli avversari…) si aggiungono nomi già d’avanguardia e speranze per i Giochi che verranno, domani a Parigi e dopo domani a Los Angeles: si pensi a Leonardo Fabbri, l’uomo che lancia il peso vicino ai 23 metri, ai ragazzi della pedana del lungo, Larissa Iapichino (mamma Fiona May è l’ambasciatrice di Roma 2024, papà Gianni Iapichino il coach di Larissa) e Mattia Furlani (la mamma è il coach, il papà il mentore) che cercano il balzo che somigli al volo, a Lorenzo Simonelli, l’ostacolista, a Pietro Arese e Federico Riva, i mezzofondisti, a Zaynab Dosso che può buttare giù il muro degli 11 secondi nei 100 metri, a Chituru Ali, gigante da “pronti, via!”.

Il presidente Stefano Mei (è solo omonimia…) ha buon gioco nel dire “vorrei continuare il lavoro fino a Los Angeles”.

SIMBOLO DI INCLUSIONE

Vorrebbero continuare qui e poco dopo Marcell Jacobs (questa è casa sua: sta crescendo e mettendo insieme i pezzetti che funzionano) e Gianmarco Tamberi, al debutto stagionale ma Gimbo è Gimbo, portabandiera non solo di fatto (sarà l’alfiere di Parigi) ma anche d’ideale.

Se l’Italia esibirà il suo squadrone, giovane, ed è un pregio, multietnico, ed è un pregio ancor maggiore ai fini dell’inclusione (lo sport è una delle realtà sociali che più può aiutare: «Staffettiste tutte nere? Non ci avevo fatto caso» disse una volta Tortu, e «non farci caso» è un traguardo per tutti), è l’Europa tutta che accende le proprie stelle nel cielo e tra i pini del Foro Italico. L’emblema è Armand Duplantis, detto Mondo, lo svedese del salto con l’asta che sui pini non si arrampicherebbe ma ci salirebbe d’un balzo. Ma poi non trascureremmo i norvegesi, Ingebrigtsen che ora non s’allena più con papà ma con il fratello maggiore, e Warholm, gli inglesi tutti, rognosissimi sprinter e di lunga corsa, uomini e donne, la bella ucraina Mahuchikh (va avvertita: qui Stefka Kostadinova saltò 2,10 metri, era il 1987: nessuna più…), l’olandese Femke Bol, il lituano discobolo Alekna. L’appuntamento con la vittoria è in pista, quello con la medaglia alla Palla, dove ci si ritrovava la domenica prima d’entrare allo stadio, e adesso tutti i giorni del calcio quotidiano. E in questa settimana tutte le sere. Azzurre.

