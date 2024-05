Pogacar in maglia rosa a Roma, è lui il padrone del Giro d'Italia. Merlier vince l'ultima tappa in volata

Il Giro d'Italia ha il suo re: Tadej Pogacar. Il corridore sloveno della Uae Team Emirates ha conquistato il primo successo nella "Corsa Rosa", tagliando il traguardo di Roma non in testa al gruppo. A permettere comunque il suo trionfo è stato il grande distacco che aveva guadagnato nelle altre tappe della manifestazione, in cui ha dominato su tutti gli avversari.

Secondo posto nella classifica totale per il colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe) e terzo per Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Il miglior italiano è Antonio Tiberi della Baharin Victorius che ha chiuso al quinto posto aggiudicandosi anche la maglia Bianca riservata al miglior giovane. Al velocista della Lidl-Treck Jonathan Milan la maglia Ciclamino, quella della classifica a punti, mentre Pogacar oltre alla maglia Rosa ha vinto anche la maglia Blu di miglior scalatore. La 21esima e ultima tappa a Roma è andata Tim Merlier.

Il belga della Soudal Quick-Step ha preceduto in volata Milan e l'australiano Kaden Groves.