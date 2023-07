Remco Evenepoel vince la Clasica San Sebastian per la terza volta in carriera, sconfitto Bilbao allo sprint

Il campione del mondo Remco Evenepoel si è aggiudicato oggi la Clasica San Sebastian, corsa spagnola che come ogni anno cade sei giorni dopo la conclusione del Tour de France. Per il belga si tratta del terzo centro in carriera in questa corsa, il secondo consecutivo, arrivato dopo aver battuto nello sprint a due Pello Bilbao, corridore della Bahrain-Victorious.

Per Remco Evenepoel si tratta dell'ultima vittoria con la maglia di campione del mondo conquistata lo scorso anno. Il prossimo impegno del giovane fuoriclasse sarà proprio la rassegna iridata che si svolgerà a Glasgow a partire dal 3 agosto: l'obiettivo sarà chiaramente quello di riconfermarsi, vista la forte ambizione di gareggiare la Vuelta a Espana, vinta lo scorso anno, con la maglia che riporta i colori dell'arcobaleno.

Più in generale, per Evenepoel, si tratta del nono successo stagionale: un 2023 ottimo fino ad oggi per questo ragazzo fiammingo di 23 anni, nonostante l'obiettivo principale di stagione, il Giro d'Italia, sia saltato a causa del Covid, contratto al termine della nona tappa quando era in maglia rosa.

Sul terzo gradino del podio della Clasica San Sebastian troviamo Alexander Vlasov, mentre per gli italiani il migliore è stato Alberto Bettiol, dodicesimo.

Il toscano è stato bravo a inserirsi nella fuga portata avanti proprio da Remco Evenepoel a 70 km dal traguardo, ma nel finale ha dovuto cedere il passo.