Ciclismo, altra tragedia: De Decker, vincitore della Parigi-Roubaix Under 23, muore in un incidente in allenamento

Un'altra tragedia ha colpito il mondo del ciclismo. Dopo aver pianto Gino Mader a giugno, un altro corridore è morto in seguito a un incidente avuto in strada. Tijl De Decker, giovane promessa della Lotto Dstny, è scompaso dopo essere caduto durante un allenamento due giorni fa.

Il ragazzo, 22 anni, era finito a terra durante un incidente in cui era coinvolta anche un'auto e aveva perso molto sangue.

Trasportato subito in ospedale era stato sottoposto a coma farmacologico ma nella mattinata di oggi è arrivata la tragica notizia, comunicata direttamente dalla sua squadra.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.



The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) August 25, 2023