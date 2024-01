Roma, occhi su Alexsandro: pronta l'offerta di prestito con diritto di riscatto obbligatorio

Alzare le palizzate e fortificare lo schieramento, uno dei mantra dell'esercito romano è diventato anche quello dei giallorossi, alla ricerca di un difensore. Nonostante l'arrivo di Huijsen solo pochi giorni fa, la Roma ha messo nel mirino Alexsandro Ribeiro, centrale del Lille classe 1999. A riportarlo è L'Equipe, che parla di un forte interesse del club allenato da Mourinho che nei giorni scorsi ha affermato la continua indisponibilità di Smalling. «Ha rovinato la stagione, è tra gli infortunati a lungo termine». Con queste parole lo Speical One ha parlato dell'inglese nella conferenza stampa prima dell'Atalanta.

L'offerta della Roma

L'interesse per il ventiquattrenne è reale tanto che la Roma potrebbe presentare un'offerta di prestito nei prossimi giorni. Nell'affare sarebbe inserita anche una clausola per il riscatto obbligatorio.

Viste le restrizioni causate dal Fair Play Finanziario, i giallorossi non sono nelle condizioni di proporre un trasferimento secco in inverno. In totale, il brasiliano ha giocato 24 partite in tutte le competizioni e ha una valutazione base di 7 milioni.

