Psg sempre più nel caos: Neymar vuole essere ceduto, ma il padre smentisce

A Parigi la situazione non è propria idilliaca. È un’estate ricca di tormenti e polemiche, che danno la sensazione di un giocattolo rotto, di un progetto che si sta sgretolando poco alla volta. Prima Messi ha deciso di andare in Mls, all’Inter Miami; poi Mbappé ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 (per andare al Real Madrid a parametro zero), finendo così fuori rosa; poi Verratti si è fatto ammaliare dalle ricche, ricchissime, offerte arabe; poi Luis Enrique starebbe pensando alle dimissioni (ma il tecnico ha smentito tutto questo) Infine, Neymar: di ieri la notizia che avrebbe chiesto la cessione, con un solo sogno nel cuore: tornare al Barcellona, da dove era andato via nel 2017 per 222 milioni di euro, acquisto più costoso della storia del calcio. Stando a quanto riporta L’Equipe, il brasiliano ha chiesto al presidente Nasser Al Khelaifi e alla dirigenza parigina di essere ceduto. A maggio era stato fortemente contestato da diversi sostenitori, che si erano radunati all’esterno della sua abitazione invitandolo ad andar via. Un episodio che ha contrariato l’attaccante, deluso dal comportamento della società che a suo avviso non lo avrebbe tutelato. Come racconta il quotidiano francese, da poco rientrato in Francia, il brasiliano ha riunito la famiglia e il suo agente Pini Zahavi e tutti insieme hanno convenuto che è il momento di una svolta lontano da Parigi. Però, il padre del giocatore ha smentito questa ricostruzione: «Sono fake news», ha detto.

Sarà, ma intanto a Parigi l’aria si sta facendo irrespirabile ogni giorno di più.